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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 18.05.2019
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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