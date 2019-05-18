Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DdSYuc6BwZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Mayıs 2019
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.