Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
110,779.50
Altın
1,475.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Esin Işık   | 19.12.2019
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü

Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı

Teröristlerin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden Mehmetçiğe teşekkür mesajı

Teröristlerin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden Mehmetçiğe teşekkür mesajı
MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
HDP ilçe başkanı PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

HDP ilçe başkanı PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı