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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 23.11.2019
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu, Zap bölgesinde 4, Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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