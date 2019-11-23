Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucu, Zap bölgesinde 4, Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.