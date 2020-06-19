Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RXFJVq6Erx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2020
Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.