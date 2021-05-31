Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/noDpyeLNzI
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