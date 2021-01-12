Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde komandoların PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda silah ile mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve barınakları tespit ettiği belirtildi.
"Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi,hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir." Mahatma Gandhi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2021
Irak kuzeyindeki Hakurk’ta nehirden geçerken can yoldaşımızı omuzlarında taşıyarak ona öncelik veren Kahraman Komandolarımızla gurur duyuyoruz.https://t.co/URFuQVuKUn pic.twitter.com/6MZnniMv1h
Açıklamada, operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpeğin de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğin omuzlarında taşındığı aktarıldı.
Bölgede yapılan arama-taramalarda, 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, yaklaşık bin adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık bin adet 12,5 mm Doçka mühimmatı, yaklaşık 2 bin adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.