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Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde komandoların PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda silah ile mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.01.2021
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve barınakları tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpeğin de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğin omuzlarında taşındığı aktarıldı.

Bölgede yapılan arama-taramalarda, 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, yaklaşık bin adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık bin adet 12,5 mm Doçka mühimmatı, yaklaşık 2 bin adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

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