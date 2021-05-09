Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, (MSB) yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.
Teröristler, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.