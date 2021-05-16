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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Enes Kaplan   | 16.05.2021
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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