Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.