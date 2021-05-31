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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da ortak basın toplantısı düzenliyor. TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
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Türkiye

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 31.05.2021
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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