Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HqODQ41kEF
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.