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Türkiye

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin başarılı harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 08.06.2021
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB)  yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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