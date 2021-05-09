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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 09.05.2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya komandoların düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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