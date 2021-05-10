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Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara tespit edildi.

Cankut Taşdan   | 10.05.2021
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 4 odalı ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.

Mağarada yapılan aramada 81 ve 100 milimetrelik 10 havan mühimmatı ile basma düzenekli 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Mağara tahrip edildi, ele geçirilen mühimmat ve EYP'ler imha edildi.

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