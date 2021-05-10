Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara tespit edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 4 odalı ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi.https://t.co/967DAIsyIq#MSB #TSK pic.twitter.com/ASqKG0RQVB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021
Mağarada yapılan aramada 81 ve 100 milimetrelik 10 havan mühimmatı ile basma düzenekli 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Mağara tahrip edildi, ele geçirilen mühimmat ve EYP'ler imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.