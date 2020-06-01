Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Ankara
Millli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.https://t.co/Y5FNALH9jH#MSB #TSK pic.twitter.com/OvXS0SrsPu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020
Komandolar, icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Komandoların Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait 53 mayın, bir savunma el bombası, bir 40 mm uçaksavar mühimmatı, bir T-40 mühimmatı, bir 60 mm havan aydınlatma mühimmatı ile bir tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.