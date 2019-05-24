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Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Köklü, memleketine uğurlanıyor
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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Esin Işık   | 24.05.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları neticesinde PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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