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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un proje tanıtım programında konuşuyor
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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Cankut Taşdan   | 09.03.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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