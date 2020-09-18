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Irak'ın kuzeyinde şehit olan Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi

Şehit Teğmen Harun Aslan, cuma namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Abdullah Söylemez   | 18.09.2020
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi

Ağrı

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi.

Askeri uçak ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesinin ardından Aslan'ın naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Törene, şehidin yakınları, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ve vatandaşlar katıldı.

Aslan, cuma namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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