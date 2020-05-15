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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Cemil Murat Budak   | 15.05.2020
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde daha önce icra edilen hava harekatı sonrası, komando birliklerince yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 savunma tipi el bombası, 2 takım termal kameradan gizlenmek için kullanılan elbise, 4 gizleme ağı, 2 el dürbünü ile 1'er silah üstü lazer işaretleyici, aksiyon kamera ve el telsizi ele geçirildiği belirtildi.

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