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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Ömer Olcay   | 12.08.2020
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.


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