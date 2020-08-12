Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
#PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır.#MSB #TSK pic.twitter.com/ElqKQQD8au— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
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