Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekat kapsamında, PKK'lı en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.