Euro
9.61
Dolar
8.12
BIST 100
1,144.45
Altın
1,905.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 27.10.2020
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

'NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor

MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi