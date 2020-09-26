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Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 26.09.2020
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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