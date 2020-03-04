Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.