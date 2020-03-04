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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Buket Güven   | 04.03.2020
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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