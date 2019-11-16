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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Burcu Çalık   | 16.11.2019
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.


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