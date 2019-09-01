Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara'ya yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.