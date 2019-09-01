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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara'ya yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 01.09.2019
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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