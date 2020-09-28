Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/OW1UNzrt2z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020
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