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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 28.09.2020
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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