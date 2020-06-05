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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 05.06.2020
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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