Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.