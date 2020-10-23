Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/idmbqI9QZE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.