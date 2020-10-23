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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 23.10.2020
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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