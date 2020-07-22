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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Gündoğan   | 22.07.2020
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

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