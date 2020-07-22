Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/49HDFZ8dgq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.