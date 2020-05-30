Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi.
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GCoOJhlokP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
Düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.