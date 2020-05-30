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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 30.05.2020
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi. 

Düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 

Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

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