Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UodgHC1Isj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2020
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi.
Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.