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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 17.05.2020
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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