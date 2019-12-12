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Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de PKK/YPG'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Merve Yıldızalp   | 12.12.2019
Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de PKK/YPG'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.

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