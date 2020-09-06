Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 günde 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/DG4qkjZ9zr#MSB #TSK pic.twitter.com/YR9NKTuQV4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.