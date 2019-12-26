Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
113,475.70
Altın
1,507.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu" basın toplantısı
logo
Türkiye

Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Barış Gündoğan   | 26.12.2019
Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 4 terörist teslim oldu

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı
Irak'ın kuzeyi ve Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi ve Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor

MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor