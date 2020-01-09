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Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı.

İzzet Mazı   | 09.01.2020
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kilis

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.

Kimlik kontrollerinde teröristin, Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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