İnsani Yardım Forumu Başkanı Banna: 'İnsanlığı kurtarmak' misyonu için çalışmalıyız
İnsani Yardım Forumu Başkanı Banna, "İnsanlıkta Onur" temasıyla düzenlene Dünya İnsani Eylem Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, insanlığı kurtarmak" misyonu için çalışmak gerektiğini söyledi.
İstanbul
Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde, insani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla "İnsanlıkta Onur" temasıyla Dünya İnsani Eylem Forumu (World Humanitarian Action Forum) düzenleniyor.
İnsani Yardım Forumu Başkanı Hany El Banna, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "insanlığı kurtarmak" misyonu için çalışmak gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Dünyanın güçlü ülkelerindeki insanlar kaynakları tüketirken, Afrika ve dünyanın diğer yerlerindeki yoksul insanları düşünmemiz gerekiyor. Onur sadece bir kelime değil, bir duygu, savaşları durdurmak için bir gereklilik. İnsanlık onurunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biz gidiyoruz ama şunu da unutmamalıyız; çocuklarımıza bu hikayeleri anlatmalıyız. Hikayeler çocuklarımızla, onları güçlendirecek şekilde aktarılmalı. İnsanlık için iyi bir gelecek oluşturmalıyız."
Dünyayı çocuklar için iyi bir durumda bırakmak gerektiğini belirten Banna, "Bizden öncekiler başarısız oldu, biz başarısız olmamalıyız. İklim değişikliğini engellemek için elimizden geleni yapmalıyız. Gelmek istediğimiz noktaya ulaşamadık ama çocuklarımıza, 'Biz başaramadık ama siz başaracaksınız. Dünyayı herkes için iyi bir yere getireceksiniz.' demeliyiz." diye konuştu.
"Ortaklıklar kriz sırasında kurulamaz"
Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy, afetler, krizler ve şoklarda dayanıklılığın artılmasının önemine işaret ederek, insani yardım kuruluşlarının bunu tek başına başarmasının mümkün olmadığını dile getirdi.
İklimle ilgili ciddi zorluklar bulunduğuna işaret eden Sy, "Bilim, bize durumun ciddiyetini söylüyor. Çocuklarımız sokaklarda harekete geçiyor, bizden eylem bekliyor, siyasetçilere çağrıda bulunuyor." dedi.
Sy, yerelleştirme konusunda "insanlar için daha kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak", "aksiyona geçmek", "güven", "aktif katılım"dan bahsetmek gerektiğini belirterek, "Böylesi ortaklıklar bir kriz sırasında kurulamaz, kriz öncesinde kurulmalı, sonrasında da hep desteklenmeli. İnsanlar hep orada olmaya hazır olmalı." diye konuştu.
"İnsanlık onurunu muhafaza etmemiz lazım"
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Katja Gentinetta da insanlık onuru ve çatışmalar üzerine bir konuşma yaptı.
İnsani yardım aktörlerinin, insanların değişen ihtiyaçlarına adapte olması gerektiğini vurgulayan Gentinetta, sözlerine şöyle devam etti:
"Onların kendi kendine yetebilmeye ihtiyaçları var. Kendilerine bakamıyorlarsa insanlık onurunu kaybedecekler demektir. Biz bunu engellemeliyiz. İnsanlara sadece hayatlarını yeniden inşa etmelerini değil, sürdürülebilir insani yaşam koşulu da sunmamız gerekiyor. Sürdürülebilir insani etki olacak mı buna bakmamız gerekiyor. Bireyleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Bireylerin insanlık onurunun muhafaza edildiğinden emin olmamız lazım.
İlk olarak insanların ihtiyaçlarını anlamamız gerekiyor. İkinci olarak operasyonel ve finansal çevikliğe sahip olmamız gerekiyor. Üçüncüsü Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin diğer kuruluşlarla olan iş birliğine de odaklanmalıyız. Sizlerle olan ortaklıklarımız çok önemli. İletişimi güçlendirmemiz gerekiyor. İnsanların kendi hayatlarını inşa etmelerini nasıl sağlayacağız? Temiz su ve gıda sağlamamız gerekiyor. Başka bir yerde elektrik, başka bir yerde okulları güçlendirmemiz, bir başka yerde ise mühendislik hizmetleri sunmamız gerekiyor olabilir."
"Afetlerin sonuçları kaçınılmaz değil"
BM Türkiye Sorumlusu Alvaro Rodriguez de Afganistan, Pakistan ve Somali’de çalıştığını, Türk ortaklarının bu ülkelerde yaptığı işleri görme şansına eriştiğini dile getirdi.
Altı hafta önce de bütün bu çalışmaların gerçekleştiği merkezi gördüğünü ve orada çalışmaya başladığını anlatan Rodriguez, sözlerine şöyle devam etti:
"İnsani eylem için bulunan ihtiyacın gelecekte artacağını görüyoruz. Eşitlik, gıda, güvenlik, iklim değişikliği konuları insani ihtiyaçlar açısından çok önemli hale geldi. Bunlar aslında, tek bir uluslararası kurumun kontrol edebileceği boyutun ötesinde. Dolayısıyla elimizden geleni yapmalıyız. Bu forumu düzenliyoruz çünkü aslında afetlerin sonuçları kaçınılmaz değil. Eğer yeterli düzeyde iş birliği sağlarsak bu afetlerin etkilerini azaltabiliriz. Ama bunun için uzun vadeli angajman gerekiyor. Etkili bir insani yardım sağlamak hükümetlerin, BM, uluslararası kuruluşların ve yerel toplumların sorumluluğu.
İklim değişikliği ve bunun gibi konular afet riskini arttırırken bize düşen görev, birbirimizin kapasitesini güçlendirmek. Bu forumda, sorumlu ve esnek bir finansmana, insani kalkınma, dirençlilik konusuna odaklanacağız. Bütün bunları yapmak kolay değil ama mümkün olduğu kadar fazla insana odaklanmaya çalışmalıyız. Hepimiz geçmişteki tecrübelerimizden dersler aldık. Bu tecrübeleri diyaloglarımızda kullanmak çok önemli. Bu forumun amacı aslında farklı insani aktörler arasındaki işbirliğini güçlendirmek özellikle bazı kilit alanlarda. Birbirimize tecrübeleri gösterebiliriz. Burada 60 tan fazla ülke temsil ediliyor. Bu da memnuniyet verici."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.