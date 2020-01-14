Euro
6.55
Dolar
5.89
BIST 100
121,423.30
Altın
1,547.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

Şırnak'ta yaşayan ve beyin damarlarında pıhtı oluşan Ayşe Ataman, askeri helikopterle sevk edildiği Muş'ta tedavi altına alındı.

İbrahim Yaldız,Sabri Yıldırım   | 14.01.2020
İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

Muş

Beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle inme teşhisi konulan 69 yaşındaki Ataman, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine getirildi.

Ayşe Ataman, buradaki ilk müdahalenin ardından İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterle Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirilip, ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.


Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ataman'ın Şırnak'tan askeri helikopterin de yardımıyla hastanelerine ulaştırıldığını belirtti.

Türkoğlu, hastanın tedavi altına alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"69 yaşındaki bir kadın hastamız Şırnak'ta rahatsızlanıp beyin damarlarına pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp askeri helikopter desteği ile Muş Devlet Hastanemize getirildi. Hastanın tomografisini çektik, girişimsel radyoloji ünitemizde tetkik ve tedavisi yapılacak. İnşallah sağlıkla hastanemizden taburcu etmiş oluruz."

Hastanın yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Tayvan seçimlerinde zafer Tsai'nin

Benzer haberler

İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

Şehit Günay ve Bağater son yolculuğuna uğurlandı

'Beyaz Kuğu Projesi'yle genç kızların hayallerine ortak oluyorlar

Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor

Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor
Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu

Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu
Doğu Anadolu'da altı ilde 640 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da altı ilde 640 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor