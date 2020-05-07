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'İngiltere'den koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığına dair şikayet almadık'

İngiltere'ye koruyucu önlükleri satan Selegna Tekstil şirketinden Mehmet Düzen, “İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri ile en son dün iletişime geçtik, şu ana kadar da herhangi bir şikayet almadık." dedi.

Uğur Aslanhan   | 07.05.2020
'İngiltere'den koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığına dair şikayet almadık'

İstanbul

İngiltere'ye koruyucu önlükleri satan Selegna Tekstil şirketinden Mehmet Düzen, İngiltere’ye gönderilen koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığı ve iade edileceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile en son dün iletişime geçtiklerini, şu ana kadar da herhangi bir şikayet almadıklarını belirtti.

Ticarette gizlilik prensibinin esas olduğunu ifade eden Düzen, şunları kaydetti:

"Üçüncü bir şahsın iki taraf arasındaki ticareti olumlu ya da olumsuz deşifre etmesi suçtur. Avrupa normlarına göre kumaşın test raporu alınmış, müşteriye iletilmiş, üretim yerlerinin sertifikaları beyan edilmiş ve sipariş alınmış, ürünler hazırlanmıştır. Bunun aksi durum oluştuysa laboratuvar sonucunu önümüze koymaları gerekir. Ortada herhangi bir laboratuvar sonucu veya şikayet yok.

Firmamızı, ülkemizi, imajımızı zedeleyecek bu davranışın karşılığı mahkemelerde açıktır. Gereğini İngiliz hükümeti yaparsa yapar, yapmazsa Dışişleri Bakanlığımız uygun görürse biz gereğini yaparız. Üründe hata olsa bile bunun bildirim yolu bu değildir."

Düzen, sürecin başından sonuna kadar şeffaf ve kayıtlı olduğunu, ne zaman istenirse bunların denetlenebileceğini aktararak, kendilerinin kaliteli ürünler yaptıklarını sözlerine ekledi.

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