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İngiltere'den 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi

İngiltere'den Ankara'ya getirilen 349 Türk vatandaşı Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 14 gün karantina dönemini geçirecekleri Kırıkkale ve Kırşehir'e hareket etti.

Fırat Taşdemir   | 17.04.2020
İngiltere'den 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Londra'dan 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'dan Türk vatandaşlarını getiren uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Vatandaşlar, otobüslerle Kırşehir ve Kırıkkaye'ye gönderilerek karantina için yurtlara yerleştirilecek. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İngiltere'den gelen 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde havalimanında yoğun tedbirler alındı. Vatandaşların geleceği dış hatlar terminalinde dezenfeksiyon yapıldı. Bu sırada havalimanına dışarıdan kimse alınmadı.

İnen uçakta bulunan 349 Türk vatandaşı, havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirilen vatandaşların koruyucu maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Vatandaşlar daha sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Kırşehir ve Kırıkkale'deki yurtlara hareket etti.

İngiltere'den getirilenlerin 200'ü Kırşehir, 149'u ise Kırıkkale'de kontrol altında tutulacak.

Gülten Ağdaş, Türkiye'ye getirildikleri için mutlu olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Murat Bayezit de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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