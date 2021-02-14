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İngiltere, Azerbaycan ve Pakistan Büyükelçiliklerinden şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Murat Özgür Güvendik   | 14.02.2021
İngiltere, Azerbaycan ve Pakistan Büyükelçiliklerinden şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Ankara

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kuzey Irak'ta Türk asker ve sivillerin hayatlarını kaybettiklerine dair haberlerden derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Twitter'dan, "Hain teröristler tarafından katledilen 13 masum Türkiye vatandaşı kardeşimize Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Karabağ'da Azerbaycan askerine karşı savaşanlar da aynı teröristlerdi." mesajını paylaştı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da PKK'nın 13 Türk vatandaşını haince kaçırıp şehit etmesi şiddetle kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk ulusuna baş sağlığı dilendi.

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