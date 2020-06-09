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İngiliz konaklama şirketi, Kovid-19 kaynaklı geri ödemelere başlıyor

İngiltere'nin önde gelen konaklama şirketi Vacation Rentals, denetim kuruluşunun uyarısının ardından müşterilerine rezervasyon ücretlerini geri ödemeye başlıyor.

Gökhan Kurtaran   | 09.06.2020
İngiliz konaklama şirketi, Kovid-19 kaynaklı geri ödemelere başlıyor

İstanbul

Hoseasons.co.uk ve Cottages.com gibi 22 online turizm ve konaklama markasının bağlı bulunduğu Vacation Rentals adlı şirket, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tatile çıkamayan müşterilerine rezervasyon ücretlerini geri ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), daha önce, Vacation Rentals'ın geri ödeme politikasına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirtmişti.

CMA'dan yapılan açıklamada, "İngiltere'de kiralama şirketlerine ilişkin 4 bin 500 şikayet aldık. Bunların büyük bir çoğunluğu Vacation Rentals'a ilişkindi." denildi.

Açıklamada, şirketin sorunlu olan politikasını değiştirmeyi kabul ettiği, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina önlemleri kapsamında tatil yapamayan müşterilere ödemelerinin geri yapılacağı bildirildi.

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