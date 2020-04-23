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İngiliz askeri uçağı sağlık ekipmanlarını almak için İstanbul'a geldi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, Kovid-19 mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a geldi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 23.04.2020
İngiliz askeri uçağı sağlık ekipmanlarını almak için İstanbul'a geldi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Boeing C-17A tipi askeri kargo uçağı geldi.

İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçağa, ekipmanların yüklenmesine başlandı. Limanda tulum, maske gibi 15 tonluk sağlık malzemesi yüklenen uçak, 18.30'da havalanacak.

Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağıyla da İngiltere'ye yardım malzemesi götürülmüştü.

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