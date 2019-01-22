İnfaza tanık olunca teslim olup örgütteki acımasızlığı anlattı

Terör örgütü PKK tarafından arkadaşının infaz edilmesine tanık olduktan sonra kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadeleri, örgütün kirli yüzünü gün yüzüne çıkardı.

ANKARA

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Hogir" kod adlı terörist, ifadesinde, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan hemcinsi "Cihan" kod adlı terörist ile 14-15 yaşlarında örgüte katıldığını ve aynı kampta eğitim aldıklarını anlattı.

"Cihan" kod isimli teröristin, örgütün sözde elebaşlarına hizmette kullanıldığını aktaran "Hogir", arkadaşının sözde "grup lideri"ne yemek götürdüğü bir gün, bu kişiyi başka bir teröristle uygunsuz vaziyette yakaladığını ifade etti.

Bu durumdan kimseye bahsetmemesi yönünde ciddi baskıya maruz kalan terör örgütü üyesi "Cihan"ın bir süre sonra "ajan" olmakla suçlandığını, örgüt üyelerince dövüldüğünü ve çeşitli işkencelere maruz bırakıldığını anlatan "Hogir", kurulan sözde mahkemenin "Cihan"ın infaz edilmesi yönünde karar verildiğini dile getirdi.

"İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar"

İnfazdan önce teröriste kendi mezarını kazdırdıklarını ve çocukluk arkadaşını gözlerinin önünde kurşuna dizdiklerini vurgulayan "Hogir", bu duruma çok üzüldüğünü, arkadaşının başına gelenlerin kendi başına da gelmesinden endişe duyduğu için güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz