Euro
7.27
Dolar
6.65
BIST 100
95,834.44
Altın
1,686.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 09.04.2020
İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyede

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi! Emniyetin kılı kıpırdamıyor" başlıklı haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat'ın, 28 Mart'ta müdürlüğe gelerek, 27 Mart'ta müvekkilinin elektronik posta yoluyla tehdit edildiği beyanında bulunduğu anlatılan açıklamada, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamada, 28 Mart'ta, savcılık talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, bahse konu şüpheli T.G.'nin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek ikametinin bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçildiği ancak ikamette farklı kişilerin oturduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin SGK kayıtlı çalışan olmadığı, değişik tarihlerde 21 farklı ilde konaklama kaydının bulunduğu ve yurt dışına çıkış yapmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin, aile yakınları üzerinden yapılan arama çalışmaları neticesinde, dün Ankara'da yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüphelinin ikametinde arama yapılması, dijitallerine el konulması ve İstanbul iline getirilmesi talimatları doğrultusunda şüphelinin İstanbul'a getirildiği ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarına sağlanan koruma hizmetlerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de sağlanmaktadır. Emniyet teşkilatı gibi görevini canla başla yapan güzide bir devlet kurumunun haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratılma gayretleri kamuoyunun takdirine arz olunur."

Bu arada, emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüpsultan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279'a yükseldi
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınının yayıldığı ABD uçak gemilerinin sayısı 3'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 978 oldu

Benzer haberler

İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyede

İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyede

Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk üç ayında büyük darbe

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

'Koronavirüs' günlerinde asayiş suçları azaldı aile içi şiddet arttı

'Koronavirüs' günlerinde asayiş suçları azaldı aile içi şiddet arttı
İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı
Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi