'İmam hatipliler düşünen, soru soran ve sorgulayan kişi demektir'

ADIYAMAN

Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, "İmam hatiplerden yetişen insanlar, Allah'ın izniyle körü körüne bir düşüncenin ardından gitmez, Batı'yı taklit etmez çünkü imam hatipliler düşünen, soru soran ve sorgulayan kişi demektir." dedi.

Bekiroğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) tarafından düzenlenen "Eğitim Vizyonunda İmam Hatip Modeli" adlı konferansa katıldı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Bekiroğlu, imam hatip meselesinin önemli olduğunu söyledi. Medyada imam hatip meselesinin çokça dile getirildiğini ifade eden Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"İmam hatip meselesi, medyada çoğunlukla asılsız haberlerle anılıyor, abartılı ifadeler kullanılıyor. Sanki imam hatip meselesi bir ölçüymüş gibi gösteriliyor. Bize gösterilen tabloyu değil aslını anlatacağım. İmam hatip konusuyla ilgili medyada konuşulan birçok şey maalesef saptırma. En basitinden imam hatiplerin Türkiye'de oranı yüzde 14 olmasına rağmen öyle bir abartılıyor ki dağ taş ve bütün Türkiye imam hatip olmuş. Oysa 28 Şubat'ta bu oran zaten yüzde 10'du. Bakın yüzde 4'lük bir artıştan bile korkan ve bunu saptıran insanlar var. Biz de bundan etkileniyoruz."

"Bilgiye daha derin, daha çok boyutlu ve bizim inançlarımız ve geleneğimize göre bakmak gerekir"

Gençlere seslenen Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Biz köklerimize döndükçe, köklerimizden güç alarak bugünün şartlarını ve gelişmelerini hesaplayarak yeni bir şeyler yapmak isteyince, ortaya yeni bir söz söylemeye çalıştıkça birileri bundan rahatsız oluyor. Bunu anlamanızı istiyorum. O yüzden yüzde 14'lük imam hatip kitlesi abartılarak yüzde 50-60 gibi bir algı oluşturuluyor ve bu ülkenin yüzde 86'lık olan bizim gençlerimiz konuşulmuyor. Türkiye'nin eğitim sistemi konuşulmuyor. Varsa yoksa imam hatip meselesi konuşuluyor. İmam hatiplerden yetişen insanlar, Allah'ın izniyle körü körüne bir düşüncenin ardından gitmez, Batı'yı taklit etmez çünkü imam hatipliler düşünen, soru soran ve sorgulayan kişi demektir. Bilgiye daha derin, daha çok boyutlu ve bizim inançlarımız ve geleneğimize göre bakmak gerekir. Bunu yaptığınızda en önemli ayırt edici özelliğiniz ortaya çıkar."

Muhabir: İsmail Kaya