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Türkiye

İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 15.02.2021
İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine dava açıldı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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