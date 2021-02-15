İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine dava açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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