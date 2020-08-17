İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporculara özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanı
Bakan Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.
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