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Bakanlar Soylu ve Kurum, İstanbul’da 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katılıyor
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İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporculara özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanı

Bakan Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

Halil İbrahim Avşar   | 17.08.2020
İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporculara özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

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