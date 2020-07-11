Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İletişim Başkanlığından şehitler anısına '15 Temmuz Mehteri'

İletişim Başkanı Altun, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan "15 Temmuz Mehteri" isimli eseri sosyal medya hesabından paylaştı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.07.2020
İletişim Başkanlığından şehitler anısına '15 Temmuz Mehteri'

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es." dizelerini okuduğu "15 Temmuz Mehteri" isimli eseri paylaştı.

Altun, Twitter hesabından "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düşerek yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Mehteri" isimli esere yer verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan eserin tanıtım videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es." dizelerini seslendirdi.

Klibi Ayasofya Meydanı'nda çekildi

Eserin, Ayasofya Meydanı'nda çekilen klipte de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşanan gelişmelerin, darbe girişimini engelleyebilmek için sokaklara çıkan vatandaşların verdiği mücadelenin görüntüleri yer alıyor.

15 Temmuz Mehteri'nin sözleri ise şöyle:

"Karanlık bir geceydi,

Hedef son kaleydi

Memleket meydanları ihanetle çevrildi

Sinesi iman dolu canlar ona neferdi

15 Temmuz gecesi destan yazan milletti

Kahramanlar ölümüne namlulara direndi

Siper oldu yurduna 15 Temmuz gecesi

Serden geçti yine de vatanını vermedi

Meydanları kuşatıp bozdular ihaneti

Selalar minarelerden vatan için yükseldi

O gün bugündür diyen kahramanlar can verdi

Gökte hazır melekler selamladı şehidi

15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 193 bin 217'si iyileşti
Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından şehitler anısına '15 Temmuz Mehteri'

İletişim Başkanlığından şehitler anısına '15 Temmuz Mehteri'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını değerlendirdi

Ayasofya Camisi 'çekim merkezi' oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
'Ayasofya davası'nı kazanınca sevinçten ağladı

'Ayasofya davası'nı kazanınca sevinçten ağladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı