İletişim Başkanlığından 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kamu spotu
İletişim Başkanlığı, koronavirüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara destek olmak için başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu hazırladı.
Ankara
İletişim Başkanlığı, koronavirüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara destek olmak için başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu hazırladı.
Yardımlaşmanın olduğu yerde bereket, dayanışmanın olduğu yerde kardeşlik vardır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 2, 2020
Dayanışma ruhunu kuşanan milletimizden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor, Türk halkı bir kez daha iyilikte yarışıyor.
İyi ki varsın Türkiyem!#BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/i5AkvRBmXc
Boş ve sessiz sokaklar ile evlerinde vakit geçiren vatandaşların gösterildiği videoda, hayatın durmadığı, özlenen yaşam sesinin hanelerin içinden yükseldiği anlatılıyor.
"İhtiyaç halindeki hanelerin sesine ses, yaşamına yaşam katmak için 'Biz bize yeteriz' diyen vatandaşlarımızın katkıları devlet eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." ifadesiyle devam eden videoda, devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbasının devletten, tuzu biberinin de milletten olduğu belirtiliyor.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla sonlandırılan videoda, kampanya dahilindeki iban ve kısa mesaj numaraları yer alıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.