Euro
6.61
Dolar
6.09
BIST 100
116,829.40
Altın
1,643.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İletişim Başkanlığından 'koronavirüs' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, "Türkiye'de yeni koronavirüs vakalarına rastlandığına" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 23.02.2020
İletişim Başkanlığından 'koronavirüs' iddialarına yalanlama

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile gereken bütün önlemleri aldığı belirtildi.

Salgının ülke sınırları içine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir yeni koronavirüs vakası görülmemiştir. Konuyla ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de yeni koronavirüs vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konuyla alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Açıklamada, konuyla ilgili gelişmelerin yetkili makamlarca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyuyla paylaşıldığı, sürecin İletişim Başkanlığınca da azami hassasiyetle takip edildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından 'koronavirüs' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'koronavirüs' iddialarına yalanlama

IMF Başkanı Georgieva'dan koronavirüse karşı küresel iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'den İran'a ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam ediyor

Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi

Kuveyt koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen gemilerin girişini engelledi
Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Iğdır Valiliğinden koronavirüs açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi